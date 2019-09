Dronken parlementschef veroordeeld na ongeluk

Voormalig voorzitter van het Vlaams parlement Kris van Dijck is maandag veroordeeld tot een rijverbod van vijftien dagen en een boete van 1600 euro. De 55-jarige Van Dijck reed in juli met zijn auto dronken tegen een aanhangwagen in Dessel na een nachtelijk cafébezoek.

Direct na het ongeluk betuigde Van Dijck spijt. „Ik ben me ervan bewust dat dit echt niet kan. Zeker vanuit mijn functie heb ik een voorbeeldrol. Ik bied dan ook mijn oprechte excuses aan”, zei hij toen. „Drinken en rijden gaan niet samen. Gisteren niet, morgen niet en ook in het heden niet. Dat hoor ik te weten.” Een week na het ongeluk stapte hij op. Wilfried Vandaele is inmiddels zijn opvolger.

Van Dijck zou 1,4 promille in zijn bloed hebben gehad op het moment van het ongeluk, terwijl 0,5 promille is toegestaan. Niemand raakte gewond.