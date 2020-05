Dronken man schiet zeven Oekraïense sportvissers dood

Een zwaar beschonken man heeft in Oekraïne met een jachtgeweer zeker zeven sportvissers doodgeschoten. Dat meldt de politie van Zjytomyr Oblast, het gebied waar de schietpartij in de nacht van donderdag op vrijdag plaatsvond.

Volgens de politie is de verdachte de verhuurder van de vijver waarbij de groep overnachtte. De man, die ook beroepsjager is, had eerder wat gedronken met twee mensen uit de groep die uit acht vrienden bestond. Waarschijnlijk ontstond er toen ruzie, waarna de verhuurder zijn geweer haalde en de twee doodschoot. Vervolgens opende hij het vuur op de rest van de groep die in een schuur lag te slapen.

Een van de acht vissers uit de hoofdstad Kiev kon ontsnappen en lichtte de politie in. De verdachte is gearresteerd.

De slachtoffers zijn tussen de dertig en vijftig jaar oud.