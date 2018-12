Een volgens de politie dronken automobilist heeft in Berlijn verschillende voetgangers aangereden. Vijf mensen raakten gewond, zei een politiewoordvoerder.

De autobestuurder raakte zaterdagochtend van de weg af in de wijk Wedding, kwam op een trottoir en reed daar meerdere mensen aan. Over de identiteit van de gewonden en de bestuurder was geen informatie. De veroorzaker van het ongeval zou dronken zijn geweest. Verdere details kon de politiewoordvoerder niet geven.