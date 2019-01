Dronken machinist raast station voorbij

Een dronken machinist is met een sneltrein van Hamburg naar Leipzig een station voorbijgereden waar hij had moeten stoppen. Toen de trein station Wittenberg voorbij sjeesde, sloeg een conducteur alarm. Hij richtte zich tot twee politieagenten die meereisden, berichtte de Duitse krant Bild donderdag.

Het incident was dinsdagavond. Bij de volgende stopplaats Bitterfeld, 30 kilometer ten noorden van eindbestemming Leipzig, stopte de machinist wel. Hij is daar door de agenten uit de trein gehaald. Bij een alcoholcontrole bleek de treinbestuurder een alcoholpromillage te hebben van 2,5. De Duitse spoorwegen hebben toen een andere machinist naar Bitterfeld gestuurd. De ICE-trein arriveerde uiteindelijk met 65 minuten vertraging in Leipzig.