Dronken Belgische botst er op los

Een zwaar beschonken Belgische veroorzaakte in de nacht van vrijdag op zaterdag een bizarre reeks ongevallen. Eerst reed ze achterop de auto van een jong stel, om er daarna vandoor te gaan.

Niet veel later reed ze op bijna dezelfde plek de 49-jarige moeder aan van het meisje van het stel uit de eerder aangereden auto. Deze vrouw raakte volgens de Belgische justitie levensgevaarlijk gewond.

De incidenten waren op de brug over het Albertkanaal in Geel. Na de eerste botsing belde het meisje haar ouders. Toen die arriveerden, keerde juist de dronken vrouw in haar auto terug. Ze verloor de macht over het stuur en botste nogmaals op de auto van het stel. De moeder werd daarbij geplet tussen de twee voertuigen.

De dronken 48-jarige vrouw is gearresteerd. De gewonde vrouw zou in kritieke toestand verkeren.