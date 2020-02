Dronken automobilist rijdt vier kinderen dood

Een dronken bestuurder van een pick-uptruck heeft in de Australische stad Sydney vier kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar doodgereden en drie anderen ernstig verwond. Dat meldt de politie in Sydney.

De slachtoffers zijn bijna allemaal familie van elkaar. De doden zijn twee zussen, hun broer en een nichtje. De 29-jarige bestuurder is aangehouden en wordt van 20 misdrijven verdacht, waaronder meervoudige doodslag. Hij had volgens de politie teveel gedronken.

Hij ramde met zijn voertuig de kinderen die op het voetpad naast de weg liepen. De broer en zijn zussen kwamen uit een gezin met zes kinderen. De ouders hebben iedereen in het land opgeroepen om voorzichtig te zijn in het verkeer

De drie kinderen die door de aanrijding gewond raakten liggen in het ziekenhuis. Ze maken het volgens artsen goed en verkeren niet in levensgevaar.