Drone verlamt vliegverkeer in Dublin even

Het vliegverkeer op de luchthaven van Dublin is donderdag tijdelijk lamgelegd door een drone. Een woordvoerder van het grootste vliegveld in Ierland bevestigde dat de luchtverkeersleiding uit veiligheidsoverwegingen had besloten toestellen niet te laten landen of opstijgen nadat een drone was gesignaleerd in de buurt. Het oponthoud was van korte duur.

Op vliegveld Gatwick in Londen zorgden drones in december voor een enorme chaos. Ongeveer 140.000 reizigers werden gedupeerd. Het vermoeden bestaat dat het het werk was van een ontevreden (ex-)medewerker van het op een na drukste vliegveld van Groot-Brittannië.