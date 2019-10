Drietal wint Nobelprijs voor Geneeskunde

De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar de Amerikanen Gregg Semenza en William Kaelin en de Brit Peter Ratcliffe. De drie wetenschappers krijgen de prijs voor hun onderzoek naar hoe cellen in aanraking komen met zuurstof en hoe deze zich daaraan aanpassen.

Semenza is professor en werkzaam bij de universiteit van Baltimore. Kaelin werkt bij de universiteit van Harvard en Ratcliffe bij die van Oxford in Engeland. Hun onderzoek maakt de weg vrij voor nieuwe strategieën tegen bloedarmoede, kanker en vele andere ziekten. De winnaars krijgen ongeveer 830.000 euro, een bedrag dat normaal gesproken verdeeld wordt als er meerdere winnaars zijn. Het geld kan weer worden gebruikt voor nieuw onderzoek.

Vorig jaar wonnen de Amerikaan James Allison en de Japanner Tasuku Honjo de prijs voor hun onderzoek naar nieuwe behandelingen van kanker op basis van immuuntherapie. In 1924, 1929 en 1973 won een Nederlander de Nobelprijs voor Geneeskunde.

De komende week worden de winnaars van de andere Nobelprijzen bekendgemaakt. De uitreikingen zijn op 10 december in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Alleen de Nobelprijs voor de Vrede, waarvan de winnaar vrijdag bekend is, wordt in het Noorse Oslo overhandigd.