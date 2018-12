Driesterrenrestaurant wordt hamburgertent

De meermaals met Michelinsterren gelauwerde Spaanse topkok Dani García sluit zijn gerenommeerde restaurant ‘Dani García’ in Marbella en maakte er een soort hamburgertent van. Spaanse media meldden dinsdag dat het restaurant in het complex van het luxehotel Puente Romano het vlaggenschip is van de Andalusische ‘keukenmeester’.

Maar volgens hem wordt het daar tijd voor iets anders. De eettent Dani García verwierf in 2016 drie Michelinsterren. Het is volgens García een bekroning en de beste erkenning mogelijk, maar het moet een andere koers gaan varen, mede omdat hij er zelf nog maar weinig aanwezig kan zijn. Het restaurant sluit 22 oktober en wordt dan omgebouwd tot steak house met vooral veel hamburgers.

De krant El País berichtte dat García het erg druk krijgt met zijn kookprogramma voor de Spaanse publieke omroep TVE en dat culinaire journalisten vermoeden dat García zijn zinnen nu op de hoofdstad Madrid heeft gezet. In de Portugese hoofdstad Lissabon heeft hij al een restaurant dat in november ook met de drie Michelinsterren is gelauwerd.