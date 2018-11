Driekwart miljoen voor maansteentjes

De vermoedelijk enige maanstenen in privéhanden hebben bij een veiling in New York 885.000 dollar opgebracht, ongeveer driekwart miljoen euro. Wie de drie bijzondere ‘kiezeltjes’ heeft gekocht, wilde Sotheby’s niet zeggen. Het veilinghuis had deze prijs ongeveer verwacht.

De minuscule steentjes kwamen in september 1970 naar aarde dankzij de onbemande Sovjet-missie Luna-16. Ze werden in een metalen doosje met vergrootglas cadeau gedaan aan Nina Koroleva, de weduwe van Sergej Korolev (1906-1966). Hij was een van de grondleggers van het ruimtevaartprogramma van de toenmalige Sovjet-Unie. Een Amerikaanse verzamelaar nam de maanstenen bij een openbare verkoop in 1993 over.

Volgens Sotheby’s zijn alle andere bekende maanstenen op aarde in het bezit van overheden.