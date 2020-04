Driekwart Duitse deelstaten verplicht dragen mondkapjes

Driekwart van de Duitse deelstaten stelt het dragen van mondkapjes op bepaalde plekken verplicht. Nedersaksen en Brandenburg voegden zich woensdag bij de tien andere deelstaten die dat al hebben besloten.

In de deelstaten is het verplicht om bedekking voor mond en neus te dragen in het openbaar vervoer. In de meeste deelstaten geldt de plicht ook voor winkels.

In Duitsland is er landelijk geen plicht om de bescherming te dragen, maar is wel een advies afgegeven om dat bijvoorbeeld in het openbaar vervoer en in winkels te doen.