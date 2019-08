Driedaags protest begint op vliegveld Hongkong

Op het vliegveld van Hongkong is vrijdag een driedaags protest begonnen. Honderden demonstranten zitten in de aankomsthal en delen daar flyers uit. Het protest op de luchthaven duurt tot en met zondag, terwijl in het weekend ook op andere plaatsen in de stad demonstraties zijn.

De demonstranten houden een vreedzame ‘sit-in’ op het vliegveld. Er is nog geen politie aanwezig. „Wij blijven vreedzaam protesteren, tot de politie opduikt en ingrijpt”, zegt een demonstrant.

De flyers zijn bedoeld voor buitenlandse reizigers die net aankomen in de stad. „Vergeef ons voor dit ‘onverwachte’ Hongkong. Deze gebroken stad hadden jullie niet verwacht. Wij vechten voor de stad die jullie hadden willen bezoeken”, staat op de flyers.

Het vliegveld heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen om alles goed te laten verlopen.