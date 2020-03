Drie waardevolle schilderijen gestolen in Oxford

Drie waardevolle schilderijen uit de 16e en 17e eeuw zijn zaterdagavond gestolen uit een kunstgalerie van de Universiteit van Oxford in Groot-Brittannië. De BBC meldt dat het gaat om een werk van Antoon van Dyck uit 1616, van Annibale Carraci uit circa 1580 en van Salvator Rosa uit circa 1640.

De Britse politie zegt dat er een „grondig onderzoek” gaande is om de waardevolle schilderijen, die miljoenen waard zijn, terug te krijgen. „De kunstwerken zijn nog niet teruggevonden, maar we doen een grondig onderzoek om de verantwoordelijke voor het gerecht te brengen.” De galerie blijft tijdens het onderzoek gesloten. Ook is er een grotere aanwezigheid van de politie in het gebied en moeten alle getuigen uit de omgeving zich melden.

Antoon van Dyck was een Zuid-Nederlands barokschilder uit de Antwerpse School. Door velen wordt hij beschouwd als de grootste barokschilder uit de Zuidelijke Nederlanden na Rubens.