Drie verdachten Rwandese genocide aangehouden in België

Drie personen zijn in België aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de Rwandese genocide in 1994, bevestigt het federaal parket. Het gaat om een persoon met de Belgische nationaliteit en twee Rwandezen. De arrestaties werden verricht in Brussel en in Henegouwen. Een verdachte zit in huisarrest, de anderen zijn vastgezet.

Een van de drie aangehouden verdachten is Pierre Basabose, een voormalig lid van de entourage van de toenmalige Rwandese president Juvénal Habyarimana. De arrestaties vonden plaats in het kader van meerdere onderzoeken door het federaal parket.

In België zijn de voorbije jaren negen verantwoordelijken voor de genocide in het Afrikaanse land veroordeeld. De laatste was Fabien Neretse, die 25 jaar gevangenisstraf kreeg voor meerdere moorden en pogingen tot moord die beschouwd werden als oorlogsmisdaden en onderdeel van volkerenmoord.

De Rwandese genocide barstte los nadat het vliegtuig met president Habyarimana, een Hutu, op 6 april was neergehaald, waarbij de president om het leven kwam. Tussen de 500.000 en een miljoen leden van de Tutsi-minderheid en gematigde Hutu’s werden in de maanden daarop vermoord door Hutu-milities.