Drie verdachten moord journalist Slowakije

De Slowaakse staatsaanklager heeft drie verdachten in staat van beschuldiging gesteld voor moord met voorbedachten rade op de journalist Jan Kuciak en zijn verloofde. De 27-jarige Kuciak, die veel over corruptie en politiek in Slowakije had geschreven, werd in februari vermoord samen met zijn even oude verloofde Martina Kusnirova.

De twee werden met vuurwapens om het leven gebracht en dood voor hun woning in Bratislava aangetroffen. De politie arresteerde de drie verdachten donderdag bij de bestorming van een huis. Vijf anderen die werden aangehouden, zijn inmiddels vrijgelaten.

De moorden leiden tot massale protesten in Slowakije en dwongen uiteindelijk premier Robert Fico, de minister van Binnenlandse Zaken, Robert Kalinak, en een politiechef, Tibor Gaspar, het veld te ruimen.