Drie verdachten aanslag metro vrijgelaten

De politie in Londen heeft drie mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de recentste terroristische aanslag in de Britse hoofdstad vrijgelaten. Het onderzoek naar hen is gestaakt.

Volgens de Londense politie zit alleen de achttienjarige hoofdverdachte nog vast. Hij maakte zelf een bom en plaatste deze in de metro. De ‘doe-het-zelfbom’ in een plastic tasje ontplofte eerder deze maand gedeeltelijk in een volle metro bij het metrostation Parsons Green.

Door de aanslag raakten 29 mensen gewond. Terreurbeweging Islamitische Staat (IS) eiste de aanslag op.