Drie Turkse diplomaten doodgeschoten in Irak

Zeker drie Turkse diplomaten zijn woensdag vermoord tijdens een schietpartij in de Iraakse stad Erbil, zeiden twee Koerdische veiligheidsfunctionarissen.

Onbekende schutters openden het vuur in een restaurant waar de diplomaten aan het dineren waren, aldus de bronnen. Een van de gedode diplomaten is de vice-consul van Turkije in Erbil, volgens Iraakse en Turkse media.

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde later dat een diplomaat was gedood in de schietpartij, zonder nader in te gaan op het incident. Erbil is de hoofdstad van Iraaks-Koerdistan.