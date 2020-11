Drie tieners aangeklaagd voor onthoofding Franse leraar Paty

Drie tieners zijn vrijdag in staat van beschuldiging gesteld voor hun betrokkenheid bij de moord op de Franse leraar Samuel Paty. Twee 18-jarige mannen en een 17-jarig meisje worden beschuldigd van „terroristische samenzwering”, meldt een bron bij de Franse justitie aan persbureau AFP.

De drie zijn dinsdag aangehouden. De twee mannen zouden contact hebben gehad met de Tsjetsjeense moslimextremist Abdoellakh Anzorov, die de leraar op 16 oktober onthoofdde en na zijn terreurdaad werd doodgeschoten door de politie. Het meisje zou contact hebben gehad met een van de twee mannen.

Direct na de aanslag zei justitie al zeven verdachten te vervolgen voor samenzwering om een terroristische moord te plegen. Paty had in een les over vrijheid van meningsuiting spotprenten van de profeet Mohammed getoond en werd daarvoor vermoord in de Parijse voorstad Conflans-Sainte-Honorine.