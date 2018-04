Veiligheidsmedewerkers hebben in de Duitse deelstaat Saarland drie Syrische terreurverdachten opgepakt. Bij de actie namen de medewerkers van de antiterreurdienst onder meer laptops en mobiele telefoons in beslag.

Een 21-jarige en 27-jarige verdachte zouden in Syrië lid zijn geweest van de terreurgroep Islamitische Staat (IS). De derde verdachte is een 23-jarige Syriër. Hij wordt verdacht van het via internet werven van strijders voor de burgeroorlog in Syrië.