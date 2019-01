Drie terreurverdachten Duitsland voorgeleid

De drie vermoedelijke terroristen die zijn opgepakt in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein blijven in voorlopige hechtenis. Dat heeft het OM in Karlsruhe donderdag bepaald, nadat het trio was voorgeleid. Twee mannen van 23 worden beschuldigd van beraming van een islamitisch gemotiveerde aanslag. Een 36-jarige verdachte zou hebben geholpen bij de voorbereiding.

De autoriteiten denken dat het om Iraakse Koerden gaat die als vluchteling in Duitsland asiel hebben gevraagd. Over hun identiteit zijn twijfels gerezen. De oudste van het stel, wiens aanvraag voor een verblijfsvergunning was afgewezen, heeft vermoedelijk een valse naam en leeftijd opgegeven. Hij zou zijn twee kompanen, die met een half pond kruit uit vuurwerk al een proefbom hadden gemaakt, aan een vuurwapen helpen.

De deal ging niet door omdat de leverancier, een 34-jarige Irakees uit Mecklenburg-Vorpommern, meer dan 1000 euro vroeg voor een 9 mm Makarov-pistool. De verkoper zit ook vast. Volgens de officier van justitie hebben de verdachten wel banden met IS, maar er is geen bewijs dat ze handelden in opdracht. Welke doelwitten ze op het oog hadden is nog een raadsel. Overwogen werd ook een motorvoertuig in te zetten.