Drie strandgangers dood door vallende rotsen

Het aantal doden door een ongeluk op een strand in de Amerikaanse staat Californië is opgelopen tot drie. Twee mensen die zwaargewond raakten toen een deel van een rotswand langs het strand instortte, zijn in het ziekenhuis overleden, melden lokale autoriteiten. Een vrouw die op het strand werd geraakt door een vallend stuk steen was op slag dood.

Het stuk rots brak af bij het Grandview Surf Beach in Encinitas, in het zuiden van Californië. Twee andere strandgangers raakten lichtgewond.

Op beelden van lokale omroepen is te zien dat op het strand een hoop puin en aarde ligt. Vlak daarnaast liggen de strandspullen van badgasten, zoals stoelen, parasols en surfplanken.