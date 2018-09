Drie steden VS ontruimd om gasexplosies

Alle inwoners met een gasaansluiting van de steden North Andover, Lawrence en Andover in de Amerikaanse staat Massachusetts moeten hun huis uit vanwege een groot gaslek, inwoners van meerdere wijken worden geëvacueerd. In de steden staan tientallen huizen in brand. Ook zijn er op meerdere plaatsen explosies geweest.

De politie zegt dat er zeker 39 meldingen van explosies en brand zijn binnengekomen, maar dat het aantal waarschijnlijk nog flink gaat oplopen. Lokale media melden dat er in iedere stad al zeker twintig branden woeden.

Hoeveel mensen gewond zijn geraakt, is volgens de politie nog niet bekend.

Brandweermannen uit de volledige regio zijn opgeroepen om de gasbranden te blussen, ook als ze geen dienst hebben. De stroom en het gas in de plaatsen wordt afgesloten om meer branden te voorkomen.

Het openbare leven in de steden ligt volledig stil. Inwoners laten op sociale media weten dat het een gekkenhuis is. Bijna alle mensen zijn hun huis uit gevlucht, het verkeer staat vast door vertrekkende mensen en treinen rijden niet meer. Op video’s zijn beelden te zien van brandende huizen en gasexplosies.

Lokale overheden adviseren alle inwoners in de steden direct hun huis te verlaten als ze gas of rook ruiken en om hun gas af te sluiten als ze weten hoe dat moet.

Het lek is volgens de autoriteiten waarschijnlijk ontstaan door te hoge druk op de pijpleidingen. Het bedrijf Columbia Gas is bezig om die druk te verlichten.