Drie personen kort vast wegens Rock am Ring

Drie personen hebben kort vastgezeten in verband met de vermeende terreurdreiging bij het Duitse popfestival Rock am Ring. Ze maken deel uit van een salafistische beweging in de deelstaat Hessen in Midden-Duitsland, aldus de politie zaterdag

Het is niet bekend of de drie personen nog verdacht zijn. Zeker een van hen had een medewerkerspas voor toegang tot het festivalterrein.

Het driedaagse festival was vrijdag begonnen op het racecircuit bij Nürburg in de Eifel. Het evenement werd vrijdagavond onderbroken wegens terreurdreiging. Het terrein is doorzocht, maar er is niets verdachts gevonden, meldde de politie. Het festival wordt zaterdag om 13.30 uur hervat en gaat ook zondag door.