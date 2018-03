Drie pakketbommen in Austin: twee doden

De Amerikaanse stad Austin is getroffen door een reeks pakketbommen. Bij drie explosies kwamen binnen een enkele dagen twee mensen om het leven in de stad in Texas. Na een incident op 2 maart was een 39-jarige man bezweken aan zijn verwondingen, maandag stierf een 17-jarige jongen bij een tweede explosie. Een derde bom verwondde maandag een 75-jarige vrouw.

Austins politiechef Brian Manley zei dat de drie aanslagen verband houden met elkaar. De onderzoekers hebben echter nog geen gemeenschappelijk patroon bij de slachtoffers of een concrete verdenking. Het motief is onduidelijk, maar de politie sluit een misdaad uit haat niet uit. De eerste twee getroffen huizen waren van Afro-Amerikanen, zei Manley. De 75-jarige vrouw is van Latijns-Amerikaanse afkomst.

De pakketten werden maandag buiten neergelegd bij de huisdeuren. Volgens eerste aanwijzingen zijn de pakketjes niet afgeleverd door de postbode of andere bezorgers, zei Manley. Toen de 17-jarige het pakket opende, explodeerde het. Een andere persoon raakte gewond. De politiechef riep de mensen op tot uiterste voorzichtigheid.