Drie padvindsters doodgereden in Wisconsin

Drie padvindsters en hun begeleider zijn in de Amerikaanse staat Wisconsin doodgereden door een pick-uptruck toen zij zwerfafval op een provinciale weg aan het opruimen waren. Een meisje ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De 21-jarige chauffeur reed na het dodelijke ongeluk door, maar meldde zich later toch vrijwillig bij de politie.

De kinderen waren negen en tien jaar oud. De scouts maakten deel van uit van een grote groep padvinders die gehuld in veiligheidsvesten de weg ontdeden van vuil.