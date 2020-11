Drie oud-parlementariërs Hongkong opgepakt om protesten

De politie in Hongkong heeft drie voormalige parlementariërs opgepakt in verband met incidenten in mei en juni waarbij met een stinkende vloeistof werd gegooid in de Wetgevende Raad. De protestdaad zou bedoeld zijn geweest om letsel toe te brengen, stelt de politie.

Prodemocratische activisten Ted Hui, Ray Chan en Chun Hoi-dick bevestigen de aanhoudingen op Facebook. De arrestaties vonden plaats nadat de oppositieleden in het Hongkongse parlement vorige week massaal opstapten. Dat deden zij uit protest tegen het ontslag van vier collega’s, waarin zij de zoveelste poging van Peking zien om de prodemocratische sentimenten in Hongkong de kop in te drukken.

De politie stelt dat de aanklachten tegen de drie het resultaat zijn van uitgebreid onderzoek. De oud-parlementariërs zijn aangeklaagd voor onder meer het proberen toe te brengen van letsel en geestelijke schade. Zolang er nog onderzoek loopt zitten de drie vast.

Op televisiebeelden was in juni te zien dat parlementariërs Eddie Chu en Ray Chan in de parlementszaal naar voren stormden toen er werd gedebatteerd over een wet die het niet respecteren van het Chinese volkslied strafbaar zou stellen. Chu en Chan gooiden vervolgens met een stinkende vloeistof terwijl ze door beveiligers werden aangepakt. In mei wierp Ted Hui tijdens een sessie met een rottende plant, is ook op beelden te zien.

De oppositie protesteert geregeld tegen de inperking van de vrijheden van de voormalige Britse kroonkolonie door Peking, dat Hongkong een hoge mate van autonomie beloofde toen het in 1997 weer deel ging uitmaken van China. Peking ontkent dat het de rechten en vrijheden van Hongkong inperkt, maar de autoriteiten in Hongkong en het Chinese vasteland treden de laatste jaren steeds hardhandiger op bij protesten tegen de regering.