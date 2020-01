Drie nieuwe gevallen coronavirus in Duitsland en een in Frankrijk

In Duitsland zijn drie nieuwe gevallen van het heersende coronavirus vastgesteld. Het ministerie van Volksgezondheid van de deelstaat Beieren heeft dat bekendgemaakt.

De drie patiënten werken bij hetzelfde bedrijf als de man uit de regio Starnberg bij wie het virus maandag is vastgesteld. Ze zijn vermoedelijk besmet geraakt door een Chinese collega die een cursus in Beieren volgde. Bij haar werd pas bij terugkeer in China ontdekt dat ze besmet was.

Ook in Frankrijk is dinsdag een nieuwe besmetting vastgesteld. Het gaat om een toerist van rond de tachtig uit China. Volgens de Franse autoriteiten is de man er slecht aan toe. Hij is opgenomen in een ziekenhuis in Parijs.

In totaal zijn in Frankrijk vier mensen bij wie het besmettelijke virus is vastgesteld. De drie Franse patiënten bij wie het virus eerder is ontdekt, waren de eersten in Europa.