Drie Nederlandse doden aanslagen Sri Lanka

De aanslagen in Sri Lanka hebben drie Nederlanders het leven gekost. Maandag werd bekend dat een 48-jarige vrouw en een meisje van 12 zijn omgekomen bij een aanslag op het hotel waar ze verbleven, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

De twee slachtoffers zijn maandag geïdentificeerd. Ze woonden in het buitenland en hebben een dubbele nationaliteit, meldt het ministerie. Volgens onbevestigde bronnen zou het gaan om een moeder en dochter, maar Buitenlandse Zaken kan daar niets over zeggen.

Eerder werd al bekend dat een 54-jarige Nederlandse vrouw door de aanslagen om het leven is gekomen. Ook zij woonde in het buitenland, maar niet in Sri Lanka. Ze was er op vakantie met haar man en kinderen.

Door de aanslagen in Sri Lanka kwamen bijna 300 mensen om het leven, zo’n 500 mensen raakten gewond.