Drie Nederlanders extra in EU-parlement nabij

Nederland stevent af op drie extra zetels in het Europees Parlement na de Europese verkiezingen in 2019. Op een informele top in Brussel bleek er brede steun onder de EU-leiders voor het voorstel om het EU-parlement te laten krimpen van de huidige 751 tot 705 leden. Nederland krijgt dan in 2019 29 in plaats van de huidige 26 zetels.

Dat is het gevolg van het Britse vertrek uit de EU kort voor de Europese verkiezingen. Het parlement heeft zelf voorgesteld om niet alle 73 Britse zetels die vervallen te schrappen maar er 27 te verdelen over landen die daar vanwege hun bevolkingsaantal recht op hebben. De overige 46 worden ‘bewaard’ voor toekomstige EU-lidstaten.

Het plan moet nog in een formeel besluit gegoten worden. De leiders keuren dat naar verwachting in juni goed.

Europese Commissie voorlopig niet kleiner

Elk EU-land blijft commissaris leveren