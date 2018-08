Drie NAVO-militairen in Afghanistan gedood

Drie NAVO-militairen zijn zondag door een zelfmoordaanslag om het leven gekomen in de provincie Parwan in het oosten van Afghanistan. Dat heeft de NAVO laten weten. Over de nationaliteit van de slachtoffers zijn geen mededelingen gedaan.

Ook raakten twee Afghaanse en een Amerikaanse militair gewond door de aanslag in Charikan, de hoofdstad van Parwan. Volgens de Afghaanse autoriteiten waren de NAVO-militairen op patrouille.

De Taliban hebben in een verklaring de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.