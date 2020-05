Drie miljoen inwoners Wuhan getest op virus

In de Chinese stad Wuhan zijn inmiddels 3 miljoen inwoners getest op het coronavirus. Dat maakten de lokale autoriteiten vrijdag bekend. Het stadsbestuur van de metropool, waar het virus eind vorig jaar voor het eerst uitbrak, maakte eerder deze week bekend alle inwoners binnen tien dagen te willen testen. Dat zijn er in totaal 11 miljoen.

In Wuhan zijn de afgelopen dagen weer nieuwe besmettingen vastgesteld. Hoeveel van de gecontroleerde mensen positief op het virus hebben getest is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk geworden dat tientallen mensen het virus hebben opgelopen, maar geen symptomen vertonen.

Wetenschappers vermoeden dat het coronavirus op een markt in Wuhan van een dier op mensen is overgesprongen. De lockdown in de stad is begin april opgeheven, omdat het aantal besmettingen sterk terugliep.

In heel China stierven ruim 4600 mensen aan het virus. Zeker 82.000 raakten besmet.