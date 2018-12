Op een treinstation in Manchester zijn drie mensen, onder wie een agent, gewond geraakt bij een steekpartij. Die had plaats op station Victoria in het centrum van de Britse stad. De politie heeft een man aangehouden. Of er sprake is van een terroristisch motief is niet bekend.

Behalve de agent raakten ook een vrouw en een man steekwonden op. Het station is voorlopig gesloten.