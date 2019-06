Drie mensen gaan SPD tijdelijk leiden

Na het aftreden van partijleider Andrea Nahles wordt de SPD tijdelijk geleid door een driekoppig bestuur. De partijleiding heeft maandag voorgesteld om de partij te laten besturen door de minister-presidenten van de deelstaten Mecklenburg-Voor-Pommeren en Rijnland-Palts, Manuela Schwesig en Malu Dreyer en de Hessische SPD-leider Thorsten Schäfer-Gümbel. Dat heeft het Duitse persbureau DPA maandag uit bronnen binnen de SPD vernomen.

Nahles heeft maandag officieel ontslag genomen als voorzitter van de Duitse sociaaldemocraten tijdens de bestuursvergadering in het Willy Brandthuis in Berlijn. Daar wordt onder andere besproken of het voor december geplande partijcongres wordt vervroegd. Op het congres wordt een nieuwe partijleiding gekozen en de coalitie met de christendemocraten geëvalueerd. Tot dat congres wordt de partij geleid door het trio.

Nahles liet zondag plotseling weten op te stappen als voorzitter en fractieleider van de sociaaldemocratische SPD. Ze zei dat ze niet genoeg steun meer heeft binnen de partij om haar functies goed te kunnen uitoefenen.

De SPD koos Nahles vorig jaar april tot voorzitter. Bij de verkiezingen voor het Europese Parlement leed de SPD zwaar verlies.