In het noordoosten van de Britse hoofdstad Londen zijn zondagavond drie mannen doodgestoken. De steekpartij gebeurde op straat in de wijk Seven Kings, meldt Sky News. De slachtoffers zijn ergens in de twintig of dertig. Wie hen heeft gedood, is niet bekend. De politie heeft nog geen arrestaties verricht. Een groot deel van de omgeving is afgezet.