Drie lichtgewonden bij brand Notre-Dame

Bij de verwoestende brand van de Notre-Dame in Parijs zijn naar nu bekend is, drie mensen lichtgewond geraakt. Het gaat om twee politieagenten en een brandweerman, meldde de brandweer dinsdagochtend.

De structuur van de kathedraal is na negen uur van „bittere strijd” bewaard gebleven, de belangrijkste kunstwerken konden worden gered. Het vuur in de wereldberoemde kathedraal brak maandagavond door nog onbekende oorzaak uit. De vlammen verwoestten kort voor Pasen het heilige gebouw, de dakspanten stonden in lichterlaaie.