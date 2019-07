Drie kinderen dood door treinongeval Frankrijk

AVENAY-VAL-d’OR (ANP/AFP) - Vier inzittenden van een auto, onder wie drie kinderen, zijn om het leven gekomen toen hun auto op een overweg in het oosten van Frankrijk onder een trein kwam. Het vierde slachtoffer was een volwassen vrouw.

Vier mensen aan boord van de regionale trein raakten gewond bij de crash in Avenay-Val-d’Or in het departement Marne. De bestuurder van de trein raakte in een shock, zei burgemeester Philippe Maussire. De ongeveer twintig ongedeerd gebleven treinpassagiers werden opgevangen in een nabijgelegen zaal.