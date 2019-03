Drie jongeren dood op feest Noord-Ierland

In Noord-Ierland zijn drie jongeren overleden toen ze bij een feest ter ere van de feestdag Saint Patricks Day vermoedelijk in de verdrukking kwamen. Het ongeluk gebeurde bij de discotheek van een hotel in de plaats Cookstown.

De slachtoffers zijn drie tieners. Een meisje van 17 en twee jongens van 16 en 17 jaar oud. Er vielen ook drie gewonden van wie er nog een in het ziekenhuis ligt.

De oorzaak van het ongeval is nog onbekend en wordt nog onderzocht. Maar ooggetuigen zagen dat er een grote groep mensen bij de ingang stond te wachten, waarbij gedrang ontstond. Ook zijn er berichten van vechtpartijen tussen de wachtenden. Een persoon heeft aangifte gedaan van mishandeling.