Drie IS-vrouwen met kinderen gerepatrieerd naar België

Drie Belgische vrouwelijke Syriëgangers komen woensdag met zes van hun kinderen vanuit Turkije aan in België. Dat bevestigt het Belgische federale parket.

De vrouwen kregen eerder in België celstraffen tot vijf jaar opgelegd en worden bij aankomst ondervraagd en naar verwachting naar de gevangenis vervoerd. Ze zaten eerder gevangen bij de Syrische Koerden, maar wisten vorig jaar te ontsnappen naar Turkije, waar ze volgens hun advocaat werden vrijgesproken.

Het gezelschap zou eigenlijk al in maart terugkeren, maar dat werd vertraagd door de coronapandemie. De vrouwen werden in 2015 ook al naar België teruggebracht. Na te zijn bevallen, keerden ze terug naar terreurgroep Islamitische Staat in Syrië. Hun mannen zouden hebben gevochten in Syrië en daar zijn overleden.

Het gaat om Tatiana Wielandt (27), Bouchra Abouallal (27) en Nadia Baghouri (28). De laatste probeerde de Belgische overheid te verplichten haar te repatriëren. Ze neemt haar vier kinderen mee, die mogelijk worden ondergebracht bij hun grootouders. De vier oudste kinderen van Wielandt en Abouallal kwamen begin dit jaar al in België aan. Hun twee jongste kinderen reizen mee met hun moeders. De jeugdrechter bepaalt waar de kinderen worden opgevangen.