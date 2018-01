Drie gardisten gedood in Iran

Drie veiligheidsofficieren zijn in Iran gedood in gevechten met opstandelingen. Het zou gaan om leden van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC). Volgens deze strijdkrachten is er een klopjacht gestart om de daders te pakken.

Het incident gebeurde in de noordwestelijke stad Piranshahr, bij de grens met Irak. Dat meldt persbureau Mehr, op basis van een verklaring van de Revolutionaire Garde. Daarin staat niet of de ongeregeldheden te maken hebben met de recente onlusten in het land. Wel heeft de commandant van de gardisten laten weten troepen te hebben gestuurd naar Hamadan, Isfahan en Lorestan in verband met de opstand.

De IRGC is een machtige tak van de Iraanse gewapende strijdkrachten en opgericht na de revolutie van 1979. Het korps telt naar verluidt 125.000 man, op de grond, in de lucht en op zee. Belangrijkste taak is het bewaken van de nationale veiligheid.