Drie familieleden van Brits gezin verdronken in Spanje

In een zwembad van een vakantieresort aan de Spaanse Costa del Sol zijn op kerstavond drie familieleden van een Brits gezin verdronken. De eigenaar van het resort in de buurt van Fuengirola heeft dat naar buiten gebracht via een verklaring.

Volgens de BBC raakte een negenjarig meisje tijdens het zwemmen in de problemen. De vader en broer van het meisje probeerden haar te redden, maar ook zij verdronken. De inzet van de hulpdiensten mocht niet meer baten. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat het een Britse vrouw in Spanje bijstaat.