Drie Euro-landen waarschuwen VS

In een gezamenlijke verklaring hebben Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittanniƫ de VS gewaarschuwd voor besluiten die het nucleaire akkoord met Iran kunnen beschadigen, zoals nieuwe sancties.

In de verklaring zeggen de leiders van de drie landen dat ze de zorgen delen van de VS over het raketprogramma van Iran en acties van het land die de regio destabiliseren. De drie willen samenwerken met Amerika om die zorgen weg te nemen.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde vrijdag een hardere koers aan tegen Iran.