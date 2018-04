Amerika, Engeland en Frankrijk hebben drie doelen aangevallen in Syrië die te maken hebben met het Syrische chemische wapenprogramma, zo heeft de Amerikaanse generaal Dunford bekendgemaakt. Het eerste doel was een wetenschappelijk onderzoekscentrum in de buurt van Damascus. Het tweede doel was een wapenopslag ten westen van Homs, waar onder meer het gifgas sarin bewaard werd. Het derde doel was een opslag- en commandocentrum in de buurt van het tweede doel.

Dunford sprak van een „one time shot” om de Syrische regering een duidelijke boodschap te geven. Volgens de generaal zijn de doelen zo uitgekozen dat de kans op burgerslachtoffers zo klein mogelijk is. Ook was het de bedoeling om de kans op mogelijke Russische slachtoffers gering te houden.