Drie doden op eerste stakingsdag Venezuela

Op de eerste dag van de landelijke staking in Venezuela zijn drie mensen omgekomen, meldt de justitie in dat land donderdag. Het protest tegen president Nicolás Maduro wordt geleid door de oppositie die de bevolking heeft opgeroepen woensdag en donderdag het werk neer te leggen.

Twee mannen van 23 en dertig jaar oud zijn in de westelijke provincie Mérida om het leven gekomen. Een zestienjarige jongen is in de sloppenwijken van Caracas tijdens een aanvaring tussen veiligheidsdiensten en gemaskerde demonstranten omgekomen.

Maduro wil een „grondwetgevende vergadering” vormen. De oppositie ziet dat als een manier om het parlement uit te schakelen en een dictatuur te vestigen. De protesten zijn al sinds april gaande. Daarbij zijn sindsdien in totaal op z’n minst 106 doden gevallen.