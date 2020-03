In een woning in het zuiden van Duitsland zijn woensdag drie lijken gevonden. Het gaat om de resten van twee mannen en een vrouw die volgens de politie door geweld om het leven zijn gekomen, aldus lokale media.

De lugubere vondst werd gedaan in de plaats Holzgerlingen ten westen van Stuttgart. Wat er in de woning is gebeurd, is vooralsnog niet duidelijk.