Drie doden in vermoedelijk familiedrama

In de Belgische plaats Knokke heeft een 38-jarige man zondag zelfmoord gepleegd door van een kraan te springen. De gealarmeerde politie trof niet lang daarna in zijn auto, die in de buurt stond geparkeerd, de levenloze lichamen aan van twee jonge kinderen. Vermoedelijk is er sprake van een familiedrama.

Het parket van West-Vlaanderen gaat ervan uit dat de man zijn kinderen heeft gedood en vervolgens zichzelf van het leven heeft beroofd. In verband met het onderzoek worden er voorlopig geen verdere mededelingen gedaan.