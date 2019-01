In een loods die als drugslab dienstdeed, heeft de Belgische politie drie doden aangetroffen. De politie was volgens Belgische media naar de loods in het dorp Eksel gegaan na een tip uit het 30 kilometer noordelijker gelegen Eindhoven.

Bij aankomst alarmeerden de agenten onder meer de brandweer vanwege een vreemde geur. Het is nog onduidelijk wat er zich in dit productiecentrum van synthetische drugs heeft afgespeeld.