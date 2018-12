Drie doden en elf gewonden schietpartij Straatsburg

$lead

Bij de schietpartij in het centrum van Straatsburg zijn drie doden en elf gewonden gevallen, melden Franse media.

De schutter zou volgens Franse media het vuur hebben geopend in de rue des Grandes-Arcades in het stadscentrum. Daar raakten twee mensen gewond. Daarop vluchtte de dader naar de Grand’Rue waar nog meer schoten werden gehoord. De schietpartij was in de buurt van een kerstmarkt.

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken riep omwonenden op binnen te blijven en spreekt van een „serieus veiligheidsincident”.

De Franse president Emmanuel Macron is ingelicht over de schietpartij in de stad in het noordoosten van Frankrijk. De minister van Binnenlandse Zaken is op weg naar Straatsburg, meldt het kantoor van Macron.