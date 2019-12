Drie doden door overstroming grot Indonesië

In een grot op het Indonesische eiland Java zijn drie studenten dood gevonden. De drie kwamen vast te zitten door snel stijgend water en verdronken uiteindelijk in de grot. Vijf andere mensen in de grot konden worden gered.

De Lele-grot bevindt zich dertig meter onder de grond in het westen van Java. Door hevige regenval steeg het water sneller dan verwacht. „Het water stroomde de grot in als een waterval”, aldus een van de reddingswerkers. De reddingsactie duurde een uur, maar de studenten zaten al langer vast.

De studenten waren voor hun studie in de grot en waren bezig met een oefening toen het noodweer losbarstte. Op het moment dat het begon te regenen waren er vijf studenten aanwezig in de grot, onder hen ook de drie slachtoffers. De drie andere studenten gingen de grot in om de anderen te redden.