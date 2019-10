Drie doden door noodweer Zuid-Frankrijk

Noodweer in het zuiden van Frankrijk heeft aan drie mensen het leven gekost. De Franse regering heeft dat donderdag meegedeeld.

In grote delen van het zuiden van Frankrijk veroorzaakten onweer met zware regenval en harde wind veel schade. Door overstromingen stroomden in sommige plaatsen de auto’s door de straten.

Het treinverkeer is grotendeels lamgelegd omdat delen van het spoor wegspoelden. In de regio van Montpellier moesten zeker duizend mensen in veiligheid worden gebracht. Een aantal van hen werd met hulp van een helikopter gered.