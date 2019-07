Drie doden door neerstorten vliegtuigje

Door het neerstorten van een vliegtuigje in de Tiroler Alpen, niet ver van de grens met Duitsland, zijn donderdag drie mensen om het leven gekomen. Dat heeft een Oostenrijkse politiewoordvoerder vrijdag gemeld.

Over de identiteit van de slachtoffers kon ze nog geen mededelingen doen, evenals over de route en herkomst van het toestel. Het weer in de omgeving was goed. De slachtoffers worden vrijdag geborgen.

De crash had plaats op een berg van ongeveer 2400 meter hoog in de gemeente Leutasch, slechts enkele kilometers verwijderd van Garmisch-Partenkirchen. Op beelden waren brandende brokstukken van het vliegtuig te zien op een steile rotshelling. Het toestel was tegen een rotswand gevlogen.